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В Казахстане прокомментировали резонансные случаи младенческой смертности

Общество

Матери умерших младенцев планируют составить коллективную жалобу на сотрудников перинатального центра

Атырау, Казахстан, 9 января 2019, 13:58 — REGNUM  Перинатальный центр Атырауской области ежемесячно регистрирует 25 случаев гибели новорожденных, заявила внештатный специалист Атырауского управления здравоохранения Раиса Баймуханова, сообщает 9 января издание Zakon.kz.

Специалист прокомментировала ситуацию с гибелью новорожденных в областном перинатальном центре.

Баймуханова отметил, что в настоящее время здоровье женщин находится на низком уровне. Она добавила, что все случаи в ноябре-декабре 2018 года, которые освещались в СМИ, были связаны с недоношенностью плода.

Напомним, 9 января казахстанские СМИ сообщили, что матери новорожденных детей, которые умерли в Перинатальный центр Атырауской области, планируют составить коллективную жалобу на сотрудников центра.

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