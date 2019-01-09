В Казахстане прокомментировали резонансные случаи младенческой смертности

Атырау, Казахстан, , 13:58 — REGNUM Перинатальный центр Атырауской области ежемесячно регистрирует 25 случаев гибели новорожденных, заявила внештатный специалист Атырауского управления здравоохранения Раиса Баймуханова, сообщает 9 января издание Zakon.kz.

Специалист прокомментировала ситуацию с гибелью новорожденных в областном перинатальном центре.

Баймуханова отметил, что в настоящее время здоровье женщин находится на низком уровне. Она добавила, что все случаи в ноябре-декабре 2018 года, которые освещались в СМИ, были связаны с недоношенностью плода.

Напомним, 9 января казахстанские СМИ сообщили, что матери новорожденных детей, которые умерли в Перинатальный центр Атырауской области, планируют составить коллективную жалобу на сотрудников центра.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане в 2018 году во время родов умерли 40 женщин