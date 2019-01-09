В Магнитогорске проверят все сохранившиеся подъезды пострадавшего дома

Магнитогорск, Челябинская область, , 13:37 — REGNUM В Магнитогорске будет проведёт технический аудит всех сохранившихся подъездов многоэтажки, пострадавшей в результате взрыва ранним утром 31 декабря. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

Глава региона выступил с критикой по поводу того, что за расселение всей многоэтажки в интернете собирают подписи, а отдельные лица утверждают, что решения о том, насколько безопасно проживание в доме, принимаются кулуарно. Дубровский подчеркнул, что решения о демонтаже восьмого и остатков седьмого подъездов, а также о ремонте пятого и шестого о сохранении остальных восьми были приняты оперативно на основании данных технической экспертизы, которую специалисты МЧС России провели с использованием комплекса «Струна».

"По результатам этой экспертизы рекомендовано освободить пятый и шестой подъезды в период, когда работает тяжёлая техника, что мы и сделали, предоставив людям возможность снять жилье, разместиться в пунктах временного пребывания. Согласно экспертизе, проживание в остальных подъездах безопасно», — заявил губернатор.

Вместе с тем он отметил, что после демонтажа седьмого и восьмого подъездов будет проведён технический аудит всех остальных. Жильцы дома пожелали участвовать в экспертизе и у них будет такая возможность.

«Мы пошли им навстречу, предложили сформировать общественные группы. Действуем максимально открыто», — сказал Борис Дубровский.

Он также раскритиковал заявления о том, что выводы о судьбе дома были сделаны кулуарно, и назвал их попытками паразитировать на трагедии. Дубровский заверил, что все решения будут выверены технически и приняты публично. «Эмоции людей, которые живут в доме, также будут учтены», — пообещал глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в районе 6:00 31 декабря в седьмом подъезде многоэтажки произошёл взрыв. Подъезд обрушился. Погибли 39 человек, в том числе шестеро детей.

После этого власти заявили о предстоящем демонтаже седьмого и восьмого подъездов. Пятый и шестой будут отремонтированы. Что касается остальных подъездов, то их жильцам было заявлено о том, что жить там безопасно.

При этом сами граждане заявляют о трещинах, которые якобы пошли после взрыва, и о том, что после произошедшего в доме невозможно жить в психологическом плане, а квартиры у них никто не купит. Люди требуют полного расселения дома. Петиция граждан с такой просьбой, адресованная президенту Владимиру Путину, уже собрала более 80 тысяч подписей.