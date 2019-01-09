В соцсетях Южной Кореи распространяется северокорейская пропаганда

Сеул, , 16:39 — REGNUM Северная Корея использует новые методы пропаганды и заработка с помощью продвижения аккаунтов в социальных сетях. Главным образом целевой аудиторией являются граждане Южной Кореи, однако в сети существуют также англоязычные и русскоязычные версии, увеличивающие информационный охват.

Как сообщает консервативное южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо», северокорейские аккаунты в соцсетях оказались значительно популярнее заблокированных пропагандистских сайтов. В частности, созданный в феврале 2017 года канал на YouTube под названием Red Star TV опубликовал 1600 видео, а число его подписчиков превысило 12 тысяч человек. На канале транслируется эфир государственного телевидения КНДР. Канал также принимает пожертвования в различных валютах — долларах, евро, рублях и даже биткоинах. Ещё одним примечательным каналом на YouTube является DPRK Today, аудитория которого составляет 11 тысяч человек. Также существует его версия в Instagram. На площадке публикуются видео об основателе КНДР Ким Ир Сене, а одно из них стало особенно популярным, собрав 10 миллионов просмотров.

В Facebook, YouTube, Instagram и других социальных сетях существуют сотни других северокорейских аккаунтов, на которые подписаны тысячи человек.