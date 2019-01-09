Пакистанский паспорт в пятерке самых «невыездных» в мире

Исламабад, , 19:51 — REGNUM Согласно новому докладу Henley Passport Index, оценивающему «силу» распорота государств на основе количества стран с безвизовым режимом, Пакистан оказался в самом низу списка, войдя в «пятерку» слабейших.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в рейтинге Henley Passport Index лидируют азиатские страны. Наиболее сильным паспортом в мире признан японский: по нему можно без визы или с получением визы на месте посетить 190 стран. Сингапур и Южная Корея идут следом: с этими паспортами можно без визы посетить 189 стран.

Помимо Пакистана список замыкают такие страны как Ирак и Афганистан. Паспорта этих государств дают безвизовый доступ всего в 30 стран.