Среда, 9 Января 2019 года
20:00:30 МСК

Пакистанский паспорт в пятерке самых «невыездных» в мире

Общество

Опубликован новый доклад Henley Passport Index

Пакистанский паспорт в пятерке самых «невыездных» в мире
Faisal moon1
Пакистанский паспорт

Исламабад, 9 января 2019, 19:51 — REGNUM  Согласно новому докладу Henley Passport Index, оценивающему «силу» распорота государств на основе количества стран с безвизовым режимом, Пакистан оказался в самом низу списка, войдя в «пятерку» слабейших.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в рейтинге Henley Passport Index лидируют азиатские страны. Наиболее сильным паспортом в мире признан японский: по нему можно без визы или с получением визы на месте посетить 190 стран. Сингапур и Южная Корея идут следом: с этими паспортами можно без визы посетить 189 стран.

Помимо Пакистана список замыкают такие страны как Ирак и Афганистан. Паспорта этих государств дают безвизовый доступ всего в 30 стран.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить