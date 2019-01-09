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Алтайская молодежь посоревнуется в создании снежных «Катюш»

Общество

В Республике Алтай объявлен старт конкурса снежных скульптур «Оружие Победы»

Горно-Алтайск, 9 января 2019, 13:11 — REGNUM  На территориях некоторых общеобразовательных учреждений Республики Алтай вскоре могут появиться снежные скульптуры, изображающие советскую боевую машину реактивной артиллерии «Катюша» (БМ-13). Как следует из сообщения сотрудников Центра молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай, это одно из основных условий участия в конкурсе снежных скульптур «Оружие Победы», проводящемся в регионе уже второй год. В этом году мероприятие посвящено Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Известно, что как и в прошлом году, участниками акции станут курсанты военно-патриотических клубов, организаций военно-патриотической направленности, обучающихся общеобразовательных организаций, студенты средних и высших образовательных организаций от 8 до 23 лет. Также, по словам организаторов, в команды могут войти родители участников конкурса. По его условиям, скульптуры «Катюши» должны быть максимально реалистичны.

Напомним, что первый республиканский конкурс снежных скульптур «Оружие Победы» прошел в 2018 году. От конкурсантов требовалось создать скульптуру, изображающую советский средний танк периода Великой Отечественной войны Т-34. Тогда лучше всех с задачей справилась команда военно-патриотического поискового клуба «Тихая застава» Мультинской школы Усть-Коксинского района.

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Патриотическое и духовное воспитание
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