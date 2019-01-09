В США ветеран выиграл в лотерею $200 тыс

Роли, США, , 13:11 — REGNUM Ветеран вооруженных сил США Говард Смэк выиграл джек-пот в $200 тыс., причем этот выигрыш пришел к нему после очень тяжелого года, сообщает Stars and Stripes 9 января.

Смэк служил в 82-й воздушно-десантной дивизии, награжден Пурпурным сердцем и Бронзовой звездой за 30 лет службы в армии. По его словам, этот выигрыш пришел в самое подходящее время:

«Прошлый год был тяжелым. Мой отец наконец-то получил почку после многолетнего диализа, так что мне пришлось быть рядом с ним. Этот выигрыш — такое благословение… Я не мог поверить, когда выиграл. Наверное, даже закричал, хотя немного, так был так взволнован».

Выиграть, по словам Смэку, ему помогла интуиция, к которой он всегда прислушивался.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в России два человека выиграли в новогоднем тираже «Русского лото» по 500 млн рублей ‑ и до сих пор не вышли на связь. По словам операционного директора по маркетингу АО «ТК «Центр» (бренд «Столото») Варвары Басанович, люди, выигрывшие особенно крупные суммы, часто не спешат заявлять о себе: может, сильно волнуются, а может, «в новогодней суете, счастливчики просто забыли про билеты и не проверили их».