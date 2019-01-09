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В Казахстане предложили ужесточить экзамен на получение водительских прав

Общество

С 1991 года количество ДТП в Казахстане сократилось на 15%

Астана, 9 января 2019, 13:04 — REGNUM  Депутат Мажилиса парламента Казахстана Павел Казанцев призвал МВД республики ужесточить требования к автошколам и сдаче экзаменов на водительские права, сообщает 9 января издание Informburo.

Депутат направил свой запрос в МВД республики в связи с тревожной ситуацией на дорогах Казахстана. Казанцев отметил, что за время независимости количество ДТП в республике сократилось на 15%, что не отражает основных проблем с ситуацией на дорогах.

Депутат призвал комплексно рассмотреть ситуацию на дорогах с привлечением общественности и независимых экспертов. Казанцев также предложил обучать водителей контраварийному движению.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря управление охраны окружающей среды и природопользования Астаны предложило создать новый дорожный знак «Стоянка электромобилей».

Читайте ранее в этом сюжете: В Астане планируют организовать специальные стоянки для электромобилей

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