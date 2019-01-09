В СБУ отчитались об успехах борьбы с инакомыслием в интернете

Киев, , 12:58 — REGNUM За 2018 год 49 администраторов групп в социальных сетях были привлечены к ответственности за «антиукраинскую пропаганду», заявили в пресс-службе СБУ, сказано 9 января на официальном сайте ведомства.

Всего сотрудники спецслужб зафиксировали 360 «киберинцидентов», 29 людям сообщили о подозрении, 20 приговоров суда вступило в силу, сказано в сообщении.

Напомним, 7 ноября 2018 года СБУ задержала создателя видеоканала, который посмел открыто обсуждать проблемы Украины. Мужчине вменяют «посягательство на территориальную целостность страны».

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