2019 год в Москве начался без АТС на Зубовской площади — «Архнадзор»

Москва, , 14:03 — REGNUM В канун 2019 года на Зубовской площади в центре Москвы был обнаружен снос исторического здания АТС — памятника советского конструктивизма 1930-х годов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил координатор движения «Архнадзор» Андрей Новичков.

Он отметил, что постройка являлась ценным градоформирующим объектом, однако ранее Москомархитектура согласовала проект реконструкции, предусматривающий практически полную разборку стен, за исключением фрагмента фасадной стены первого этажа.

«Это статус ценного градоформирующего объекта, и согласно регламентам, в нём запрещено сносить фасадные стены, но в законодательстве есть лазейка, что если от здания остаётся хотя бы один фрагмент, то оно не считается снесённым. Повреждено, но не снесено. Сейчас стало модно придавать статус градостроительного объекта, всегда можно сказать, что здание не снесено», — пояснил Новичков.

По его словам, Москомархитектура, зная, что здание в 2017 году обладало статусом ценного градоформирующего объекта, согласовала сборку при условии сохранения фасадной стены первого этажа. Фактически, заметил координатор «Архнадзора», сохраняется только 2−3 окна первого этажа фасадной стены

Отметим, Зубовская телефонная станция была построена в 1930—1933 годах по проекту архитектора К.И.Соломонова. Главный фасад семиэтажного корпуса был выполнен в стиле ар-деко. Здание находилось в эксплуатации до 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Москва рискует лишиться нескольких ценных исторических строений. Основное здание, по которому ведётся борьба, — доходный дом Черникова во 2-м Неопалимовском переулке, которому уже было отказано в постановке под государственную охрану. Также в зоне риска находится исторический квартал доходных домов Сушкиных и Маттейсена XIX века в Георгиевском переулке. Ранее им также было отказано в охранном статусе, так как одно из зданий имеет инвестиционный проект, воплощаемый совместно с правительством Москвы.

Следующий объект, на месте которого в настоящий момент идёт активная разработка проекта строительства, — дом купца И.Я. Фокина архитектора Э.Р. Нирнзее в центре столицы. В 2018 году застройщик заново подал документы на получение разрешения на застройку территории.

Читайте подробнее: Какие исторические здания могут быть утрачены в Москве в 2019 году?