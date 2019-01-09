В Бельгии арестован подозреваемый в причастности к терактам в Париже

Брюссель, , 12:48 — REGNUM Правоохранительные органы Бельгии арестовали в конце декабря человека, который подозревается в том, что предоставил оружие террористам, совершим ряд терактов в Париже 13 ноября 2015 года, сообщает французский телеканал BFM TV.

Соответствующее заявление сделали 9 января в федеральной прокуратуре Бельгии. По данным местных СМИ, речь идет о Мохамеде Э., против которого выдвинуты обвинения в соучастии в террористическом акте. На данный момент он находится в тюрьме Saint-Gilles в столичном регионе Брюсселя.

Напомним, жертвами терактов 13 ноября 2015 года стали 130 человек, еще 350 были ранены. Ответственность за этот крупнейший на территории Франции теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).