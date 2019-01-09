Семь детских технопарков «Кванториум» создадут в Ингушетии за пять лет

Магас, , 12:41 — REGNUM В Ингушетии до конца 2024 года будут созданы семь детских технопарков «Кванториум». Их откроют на базе республиканских школ. Общий охват детей этими профессиональными центрами составит 7600, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Кроме этого, будут созданы центры цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. При этом программами дополнительного образования через пять лет будут охвачены до 80% школьников, в то время как в настоящее время этот показатель составляет в республике 70,1%, сообщил министр образования республики Юсуп Костоев.

Напомним, первый детский технопарк «Кванториум» был открыт в Магасе в конце 2018 года на базе образовательного центра. В нем обучаются внедрению инновационных технологий около 800 школьников от 12 до 18 лет.

Читайте также: Заброшенные заводы в Ингушетии превратят в технопарки

На создание технопарков в Ингушетии из федерального бюджета планировалось выделить 80 млн рублей. Эти средства были направлены на приобретение высокотехнологичного оборудования. Им оснастят не только головной технопарк, но и его филиалы, которые откроют в нескольких школах. Дети со всей республики могут заниматься здесь по нескольким направлениям, в том числе роботостроением и работой с объектами IT-инфраструктуры.