Владельцы «Майбахов» не заметят: о штрафах за неоплату парковки в Москве

Москва, , 12:29 — REGNUM Рост тарифов на парковку в центре Москвы, как и рост штрафов за ее неоплату, не окажут значительного влияния на ситуацию, потому что для огромного количества пользователей парковок в центре Москвы между упоминаемыми суммами нет никакой разницы, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 9 января, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с 9 января штраф за неоплату парковки в Москве удвоен до 5000 рублей. В декабре 2018 года городские власти ввели в некоторых районах города повышенные тарифы на парковку до 380 рублей в час.

Депутаты Мосгордумы объясняли увеличение штрафов за неоплату парковки тем, что при тарифах, действовавших ранее, автомобилистам было «выгоднее» заплатить штраф, чем оплачивать стоимость парковки в случае длительного использования.

Большого влияния на ситуацию это подорожание не окажет. В Москве зарегистрировано 120 тысяч автомобилей премиального класса. Для их владельцев что 380 рублей в час, что 3800, что 5 тысяч за неоплату парковки, что 25 тысяч — разницы не составляет.

Если посмотреть на некоторые парковки в центре столицы, к примеру, у отеля Ritz Carlton, то можно заметить, что там нет мест. Здесь нет проблемы цены, есть проблема нехватки мест для парковки в центре даже для лучших представителей нашего народа на «Майбахах».

Чем дороже будет становиться парковка, тем больше там будет доля дорогих машин. А также, конечно, машин чиновников, которые формально платят за парковку, но потом получают возмещение этих затрат, — отметил Петр Шкуматов.