Власти Казахстана эвакуировали 47 граждан республики из Сирии

Астана, , 12:23 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал официальное заявление в связи с успешной эвакуацией 47 граждан республики из Сирии, сообщили 9 января в пресс-службе главы государства.

Глава государства сказал, что 6 января 2019 г. правоохранительные органы Казахстана совместно с министерством иностранных дел республики провели гуманитарную операцию по эвакуации 47 граждан Казахстана, в том числе 30 детей.

Назарбаев добавил, что все граждане обманом были вывезены в Сирию, где находились в заложниках у террористов. После возвращения всем эвакуированным оказано содействие со стороны государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 и 2018 году из зон боевых действий в Сирии и Ираке в Казахстан удалось вернуть 91 ребенка и 37 семей. Все дети, вернувшиеся в республику, имеют гражданство Казахстана, несмотря на то, что родились в другой стране.

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