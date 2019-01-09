Архангельский порт Бакарица: взрыв, который мог убить город

Владимир Станулевич, , 12:19 — REGNUM

В 1914 году Архангельский порт стал основным путем для военных грузов из Европы, где царское правительство разместило значительные военные заказы. За Первую мировую войну через Архангельск прошло военных грузов больше, чем по ленд-лизу в 1941—1945 гг. С нуля был построен портовый участок Бакарица с 27 причалами, портовыми краны грузоподъемностью от 3 до 20 тонн, плавучими кранами грузоподъемностью от 40 до 150 тонн, складами площадью 222 тысячи кв. метров, электростанцией, пожарным депо, рабочими бараками и железнодорожной веткой, соединяющей порт с Северной железной дорогой. В 1916 году ее полотно для увеличения перевозок перешили на широкую колею. В порту и на железной дороге одновременно проводились лихорадочные работы по их расширению, разгрузке судов и отгрузке военных заказов в центральные районы страны. Прибывающее вооружение должно было изменить положение на фронте в пользу Антанты.

Германская и австро-венгерская разведки готовились сорвать поставки через Архангельск с вероятной целью отправить грузы более сложным путем, через Сибирь — чтобы оттянуть появление оружия на фронте. Диверсии на железной дороге Архангельск — Вологда были поручены австрийскому военному атташе в Швеции полковнику Е. Штраубу, но его попытки организовать их закончились неудачей (1). Летом 1916 года в результате диверсии сгорела кабельная станция в Александровске на Мурмане, связывавшая телеграфом Россию и Англию. Весной 1916 года архангельские контрразведчики раскрыли шпионаж норвежца Оскара Нильсена, торговца Сканке, матроса Э. Петерсена и его сообщницы З. Лазаревой, торговых фирм «Кунст и Альберс», «Ферстнер и Геппенер», «Книп и Вернер», «Гейдеман и Шмидт» (2).

Контрразведчики так характеризовали ситуацию: «Архангельск представляет собой весьма ценную приманку для агентов германского осведомительного бюро, вместе с тем всякий желающий имеет свободный допуск в Архангельск. …Сюда хлынула целая толпа отдельных коммерсантов, комиссионеров и т. д. Все они заполнены всякими шведскими, норвежскими, датскими и прочими подданными, а вернее всего — вражескими…» (3).

Власти согласились с открытием в Архангельске английского военно-контрольного отделения, с помощью которого раскрыли германского шпиона А. Енсена, прибывшего из Копенгагена. В сотрудничестве с Приамурским КРО разоблачили шпионаж мичмана флота Н. И. Кнопфера. Все говорило, что информация противником интенсивно собирается — для активных действий. Контрразведчики умели выявлять шпионаж, но не умели предупреждать диверсии.

23 октября 1916 года к причалу № 20 Бакарицы пришвартовался пароход «Барон Дризен» с 5,3 тысячи тонн военных грузов из Балтимора и Нью-Йорка. Судно под российским флагом имело многонациональную команду — только три человека были русскими, офицерский состав — эстонцы и латыши. Состав груза парохода: 2002 тонны металлов — меди, свинца, инка, стали, 1074 тонны металлоизделий — станков, рельсов, локомотивов, шоссейных катков, проволоки, 46 тонн боевого отравляющего вещества хлора и 2184 тонны снарядов, пороха и тротила (4).

26 октября в обеденный перерыв взорвался носовой трюм парохода со снарядами, в результате возникшего пожара взорвался и кормовой трюм со взрывчаткой. В результате снесло надстройки и трубу разгружавшегося рядом парохода «Эрл оф Фарфар», затонули буксир «Рекорд», 100-тонный плавучий кран и почтовая баржа. На берегу рухнуло здание электростанции и пожарного депо. Пожар и взрывы сложенных на берегу снарядов мгновенно достигли деревянных бараков с отдыхавшими рабочими, сгоревшими заживо. Самую большую опасность представляли 46 тонн отравляющих веществ, ранее выгруженных с «Дризена» и находящихся неподалеку. Газ мог убить не только спасателей, но и весь Архангельск — по случайности самого страшного не произошло. Пожар и взрывы продолжались до 18 часов вечера.

Для его тушения и устранения последствий прислали пожарные буксиры, пожарный поезд с Исакогорки, добровольцев-спасателей из числа гимназистов старших классов. Из Вологды был срочно отправлен еще один пожарный поезда с медиками. В Мурманске на английский крейсер «Виндиктив» погрузили плотников и рабочих и на максимальной скорости отправили в Архангельск.

Погасив к 22 часам основные очаги горения, стали подводить предварительные итоги катастрофы. Было установлено, что в лазареты доставлены 1186 раненных, в том числе 25 женщин и 10 детей, обнаружено 607 трупов, пропал без вести 851 человек (5). Некоторые из пропавших явились после окончания спасательных работ, но подавляющее большинство следовало причислить к погибшим, останки которых не подлежали идентификации. Катастрофа унесла жизни около 1500 человек, трупы и части тел хоронили в поселке Затон. Общий ущерб оценили в 2 млн рублей.

Расследованием занялась комиссия во главе с адмиралом Маниковским. В качестве основной версии рассматривалась диверсия — так как до взрыва «Дризена» в Архангельске последовал ряд подозрительных происшествий: «на Быку» сгорели 3200 тонн грузов для союзников — на 15 млн рублей, в июле 1916 г. пожар на станции Исакогорка уничтожил 22 вагона, также с грузами для союзников.

Под подозрение попали капитан парохода Ф. Дрейман, отбывший до взрыва в Архангельск, офицеры, также выехавшие по делам, и боцман И. Полько, единственный участник разгрузки, спасшийся с парохода, — по его словам, взрывная волна выбросила его в реку. Одни источники сообщают, что он признался в совершении диверсии и был приговорен к расстрелу, по другим источникам, его виновность не была доказана и боцмана отпустили под гласный надзор полиции.

Расследование выявило беспечность военных властей в отношении безопасности порта, где одновременно находились десятки тысяч тонн взрывчатых веществ. Бакарицу охраняли всего 17 часовых, сплошной забор отсутствовал, со стороны реки порт не охранялся.

«Проникнуть на Бакарицу чрезвычайно легко. Получение пропуска в канцелярии Главнача обставлено соответствующими формальностями… Но на самом деле пропуска вовсе и не нужно. Прибыв на Бакарицу на пароходике нашего контрагента, увидел, что охраны никакой нет, пропусков никто не спрашивает» — сообщал морскому министру инженер Демин (6).

Учет рабочих на Бакарице велся по номерным бляхам, передать которые на время посторонним не составляло проблемы.

Адмирал Л. Ф. Корвин, ознакомленный с итогами расследования: «Настоящего надзора не было. Там никто не знал, кто чем заведует, где какие грузы лежат, где взрывчатые вещества, где патроны, где снаряды» (7).

На катастрофу немедленно отреагировал германский генеральный штаб, направивший в прессу нейтральных государств радиообращение об удачно проведенной диверсии. Другие газеты писали, «будто немецкие подлодки взорвали три транспорта с военными грузами, с которых пожар передался двадцати восьми другим, и те искали спасения в порту, где передали пожар на другие суда и на склады Архангельска. Погибло до 60 пароходов с боевыми припасами и все склады, в которых были заготовлены припасы для кампании будущего года» (8).

По итогам расследования главноначальствующий вице-адмирал А. П. Угрюмов был заменен адмиралом Л. Ф. Корвином. На территории порта ввели систему пропусков с фотографиями. Охрану Бакарицы и Экономии поручили жандармскому управлению, замкнув на него охрану участков порта. Комиссия рекомендовала закрыть Архангельск для посторонних лиц и выслать из него беженцев.

Но результата итоги расследования не дали, так как катастрофа на Бакарице через три месяца повторилась в архангельском порту Экономия.

Примечания:

А.А. Иванов. «Северная стража». Контрразведка на Русском Севере в 1914—1920 гг. М., 2011. С.31. Там же. С.34//РГВА. Ф.40 311. Оп.1 Д.10. Л.404. Ф.418. Оп.2. Д.180. Л.11−12 об. Ф.40 311. Оп.1. Д.10. Л.406. Т.И. Трошина. Великая война и Северный край: Европейский Север России в годы Первой мировой войны. Архангельск, 2014. С.79−80//РГАВМФ. Ф.418. Оп.1. Д.5202. Л.211. 212 Бакарица — 1916. Контуженный берег// Поморская столица. № 10. 2016. С.27 Т.И.Т рошина. Великая война и Северный край: Европейский Север России в годы Первой мировой войны. Архангельск, 2014. С.84−85. Там же. с.80// РГАВМФ. Ф.418. Оп.1. Д.5202. Л.212 Там же. С.87−88//РГАВМФ. Ф.418. Оп.1. Д.5134. Л.64 Там же. С.86// РГАВМФ. Ф.418. Оп.1. Д.5201. Л.72

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