В сети запустили флешмоб в поддержку певицы Адель

Лондон, , 12:27 — REGNUM В сети набирает популярность флешмоб Adele Challenge, посвященный британской певице Адель. После заявления артистки о том, что она прекращает музыкальную карьеру, пользователи начали записывать видеопародии на её концерты.

Флешмоб запустил пользователь TikTok Дэвид Каспрак. Он снял ролик, в котором мармеладный мишка Haribo якобы исполняет песню Адель Someone Like You. Спустя несколько мгновений к нему присоединяются десятки других конфет-поклонников.

Вскоре инициативу поддержали и другие фанаты певицы. В социальных сетях появились видео, на которых композицию исполняют пельмени, носки, лаки для ногтей и другие неожиданные предметы.

Ранее издание The Sun сообщило, что Адель подала заявку на добровольное закрытие своего музыкального бизнеса и налоговой отчетности. Причину певица не огласила, однако до этого неоднократно заявляла, что хочет прекратить концертную деятельность, чтобы сконцентрироваться на семье.

