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В Казахстане уровень воды в реке Сырдарье приблизился к опасной отметке

Общество

С 9 по 11 января уровень воды может продолжить увеличиваться

Кызыл-Орда, Казахстан, 9 января 2019, 12:06 — REGNUM  В пределах Кызыл-Орды уровень воды в реке Сырдарье приблизился к опасной отметке, сообщили 9 января в пресс-службе республиканского государственного предприятия «Казгидромет».

По состоянию на 9 января уровень воды на гидропосту Тасбогет составил 704 см. Опасная отметка составляет 740 см. С 9 по 11 января синоптики прогнозируют дальнейшее увеличение уровня воды в Сырдарье.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря из-за прорыва дамбы на реке Сырдарье в Кызыл-Ординской области затопило 60 га пастбищ. Власти города считают, что возможной причиной прорыва дамбы стали грызуны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане из-за прорыва дамбы затопило 60 га пастбищ

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