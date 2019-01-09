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Южнокорейские ученые нашли взаимосвязь между старением и сном

Общество

В исследовании приняло участие более 1100 человек

Сеул, 9 января 2019, 12:17 — REGNUM  Южнокорейские ученые провели взаимосвязь между старением и сном, сообщает The Chosun Ilbo.

Группа ученых из больницы при университете Кёнхи провели исследование, в котором приняло участие более 1100 человек в возрасте от 70 до 84 лет.

Согласно исследованию, пожилые мужчины, которые не могут спать больше часа в сутки, в 4.3 раза быстрее устают и чувствуют слабость, чем те, кто спит всю ночь. Кроме того, женщины, которые спят более 8 часов в сутки, в 4 раза быстрее чувствуют слабость и немощность, чем те, кто спят по 6−8 часов.

Ученые советуют пожилым людям, которые страдают от недосыпа или слишком долгого сна, обратиться к врачу, чтобы как-то повлиять на качество сна.

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Научные исследования
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