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В Польше зафиксировали увеличение числа случаев заболевания корью

Общество

Болезнь часто привозят украинские мигранты

Варшава, 9 января 2019, 12:05 — REGNUM  В конце 2018 года в Польше отметили увеличение числа случаев заболевания корью, заявили в национальном институте общественного здоровья (PZH), сообщило 8 января «Польское радио».

Всего за год заболели 339 человек, больше всего — в ноябре и декабре 2018 года. В течение 2017 года в Польше зафиксировали 63 случая кори.

В PZH отметили, что резкому росту числа заболевших способствует плохая эпидемиологическая ситуация на Украине.

Напомним, в течение 2018 года на Украине зафиксировано более 54 тыс. случаев заболевания корью.

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Польские власти рассматривают возможность запретить въезд на территорию страны гражданам, у которых нет необходимых прививок.

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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