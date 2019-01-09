Ребенку в роддоме Ингушетии заклеили рот — МВД проводит проверку

Магас, , 11:52 — REGNUM В Ингушетии проводится проверка инцидента, произошедшего в перинатальном центре. Видеоролик, на котором видно, как новорожденному заклеили род лейкопластырем с пустышкой, был выложен в соцсети. Младенец находится в палате один, без присмотра матери и медперсонала. Видео было выявлено в ходе мониторинга соцсетей, сообщили ИА REGNUM 9 января в пресс-службе МВД по региону.

«Автор видео поясняет, что малыш находится в Республиканском клиническом перинатальном центре Ингушетии, к лицу ребенка лейкопластырем приклеена пустышка, а значит, существует реальная угроза его жизни и здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.

В МВД сообщили, что проверка была начата сразу же после выявления публикации в сети интернет. В ходе проверочных мероприятий должно быть установлено «лицо, отвечавшее за безопасность малыша, и принято соответствующее процессуальное решение».

Возмутившее пользователей соцсети видео прокомментировала главный врач перинатального центра Ингушетии Хади Угурчиева. Она заявила, что в медучреждении была проведена внутренняя проверка, которая показала, что лейкопластырь на лицо новорожденного наклеила женщина, которая сняла и опубликовала в социальных сетях видео, передает Телеканал 360°.

По словам Угурчиевой, руководство центра «склонно думать», что пластырь был закреплен одной из пациенток. Ею же была произведена съемка и выпущен видеоролик. Как отметила главврач, медицинская сестра отлучилась на три-пять минут, чтобы «провести процедуру ингаляции в комнате по соседству», в этот момент и была произведена съемка.

За это время «физический вред здоровью малыша не нанесен, однако морально пострадали работники перинатального центра и пациентки, которые там находятся», считает врач.