Новгородские власти грозят отбирать через суд «дома, портящие внешний вид»

п.г.т. Крестцы, Новгородская область, , 11:43 — REGNUM В Новгородской области местные власти начали борьбу с ветхими, заброшенными или аварийными постройками: их собственникам разослали заказные письма, в которых в ограниченные сроки потребовали либо сообщить о планах по восстановлению домов, либо отказаться от собственности. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в распоряжении которого есть копия одного из таких писем, такие действия предприняли власти Крестецкого района.

В новогодние каникулы владелица дома в деревне Харчевня получила заказное письмо от 6 декабря 2018 года, в котором говорится, что её дом «своим видом портит внешний вид Крестецкого городского поселения, в частности деревни Харчевня, находящейся на трассе Москва — Санкт-Петербург».

В срок до 25 декабря 2018 года ей предписано «дать ответ по планах по ремонту дома, его восстановлению».

«Если вы не имеете такой возможности или желания, то оформите отказ от собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в письме.

В случае невыполнения этого «предписания», районные власти грозят судом «по отчуждению собственности согласно статье 293 Гражданского кодекса Российской Федерации».

На какие средства пенсионерке заниматься ремонтом своего жилья, в письме не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема заброшенных, ветхих, аварийных домов или недостроенных зданий, расположенных в населённых пунктах вдоль федеральной трассы М-10 («Россия», Москва — Санкт-Петербург), обсуждалась на открытом форуме прокуратуры региона в декабре 2018 года. Отмечалось, что всего вдоль трассы выявлено 180 таких построек, удалось снести или привести в порядок 30 из них. Ранее недовольство «халабудами» вдоль федеральной трассы высказывал бывший губернатор области Сергей Митин.

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