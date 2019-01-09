Власти Москвы готовятся озеленять подземные парковки

Москва, , 11:40 — REGNUM В Москве власти готовятся к применению озеленения поверхностей подземных парковок, пишет 9 января газета «Известия».

"В домах, строящихся в рамках программы реновации, применяются энергосберегающие технологии. Что касается озеленения, то, в частности, будет применяться стилобатное озеленение — поверхностей подземных парковок, например», — рассказали в пресс-службе департамента природопользования Москвы.

Ранее руководитель департамента Антон Кульбачевский говорил, что при возведении домов по программе реновации планируется массово использовать технологии по озеленению крыш, напоминает СМИ.

По данным издания, летом 2019 года планируется утвердить федеральный ГОСТ для озеленения крыш. В 2017 году Минстрой выпустил приказ «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов». Документ разрешает использовать сады на крышах в качестве благоустроенной территории.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты критически настроены к решению вопросов экологии Москвы через озеленение кровли зданий. В частности, член Союза архитекторов России Юрий Эхин считает такие планы обманом.

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