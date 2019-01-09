В список «500 богатейших людей мира» попали представители игровой индустрии

Нью-Йорк, США, , 11:36 — REGNUM Издание Bloomberg обновило свой список «500 богатейших людей мира». В него попали и представители игровой индустрии, самым богатым из которых оказался Пони Ма, генеральный директор китайской корпорации Tencent Holdings (игра League of Legends). Его состояние оценили в $32,4 млрд.

Такой результат позволил Пони Ма оказаться на 22-й строчке списка. На 72-ю позицию попал глава китайской корпорации NetEase (Revelation) Уильям Дин, состояние которого оценили в $14,4 млрд. Выше по списку ушёл основатель Epic Games (Fortnite) Тим Суини. Он занял 196-е место с $7,16 млрд. А на 353-м месте оказался глава Valve Гейб Ньюэлл с состоянием в $4,58 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основатель южнокорейской компании-разработчика Nexon выставил на продажу контрольный пакет акций компании. Среди возможных покупателей пакета акций СМИ особенно выделяют компании Netmarble Games, Tencent Holdings и Electronic Arts. Сообщается, что основатель Nexon Ким Чен Джу выставил на продажу пакет акций суммой порядка $8,9 млрд.

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