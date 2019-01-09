Среда, 9 Января 2019 года
11:36:28 МСК

В список «500 богатейших людей мира» попали представители игровой индустрии

Общество

Самым богатым из них оказался директор Tencent Holdings, которой принадлежит разработчик игр Riot Games

Нью-Йорк, США, 9 января 2019, 11:36 — REGNUM  Издание Bloomberg обновило свой список «500 богатейших людей мира». В него попали и представители игровой индустрии, самым богатым из которых оказался Пони Ма, генеральный директор китайской корпорации Tencent Holdings (игра League of Legends). Его состояние оценили в $32,4 млрд.

Такой результат позволил Пони Ма оказаться на 22-й строчке списка. На 72-ю позицию попал глава китайской корпорации NetEase (Revelation) Уильям Дин, состояние которого оценили в $14,4 млрд. Выше по списку ушёл основатель Epic Games (Fortnite) Тим Суини. Он занял 196-е место с $7,16 млрд. А на 353-м месте оказался глава Valve Гейб Ньюэлл с состоянием в $4,58 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основатель южнокорейской компании-разработчика Nexon выставил на продажу контрольный пакет акций компании. Среди возможных покупателей пакета акций СМИ особенно выделяют компании Netmarble Games, Tencent Holdings и Electronic Arts. Сообщается, что основатель Nexon Ким Чен Джу выставил на продажу пакет акций суммой порядка $8,9 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: крупнейший издатель видеоигр Южной Кореи выставлен на продажу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Видеоигры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить