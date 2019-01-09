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В ООН призвали Австралию дать девушке из Саудовской Аравии статус беженца

Общество

В Канберре заявили, что запрос рассмотрят

Женева, Швейцария, 9 января 2019, 11:22 — REGNUM  Верховный комиссариат ООН по делам беженцев признал 9 января гражданку Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед Аль-Кунун, которая бежала в Таиланд, беженкой, призвав власти Австралии предоставить ей статус беженца, сообщает со ссылкой на официальные лица Канберры французское агентство Agence France-Presse (AFP).

По данным МИД Австралии, комиссариат направил властям страны соответствующее досье Кунун, чтобы официальная Канберра смогла рассмотреть возможность предоставления ей статуса беженца. В свою очередь, в МВД страны отметили, что рассмотрят запрос ООН по Кунун так же, как и любой другой.

Напомним, 7 января, находясь в аэропорту Бангкока, Кунун отказаться отказалась садиться в самолет и забаррикадировалась в гостиничном номере. Она заявила, что на родине в Саудовской Аравии ее ожидает смерть, поскольку она публично отреклась от ислама. Власти Таиланда заявили, что не собираются депортировать 18-летнюю девушку.

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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