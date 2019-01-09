В Астане определили экологический эффект от газификации ТЭЦ

Астана, , 11:17 — REGNUM Газификация ТЭЦ и малых котельных в Астане позволит снизить к 2020 году выбросы вредных веществ на 30%, заявил аким (мэр) Астаны Бахыт Султанов на расширенном аппаратном совещании, сообщает 9 января агентство «Казинформ».

Глава города также рассказал о мерах по обеспечению услуг ЖКХ. В частности, в городе планируется построить 150 км сетей водоснабжения и 81 км сетей водоотведения.

Султанов добавил, что в 2019 году в городе также продолжится работа по обеспечению отвода поверхностных стоков. В целом на реализацию комплексного плана развития ЖКХ планируется выделить 1,5 трлн тенге ($4 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2018 г. президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запустил строительство магистрального газопровода «Сарыарка», который обеспечит газом центральные и северные регионы республики, в том числе Астану.

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