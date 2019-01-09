В Москве собирают подписи против уничтожения дома Булошникова

Москва, , 12:57 — REGNUM Фонд сохранения исторического наследия «Внимание» запустил петицию против перестройки особняка купца Булошникова XIX века на Большой Никитской улице. Об этом 9 января сообщает сайт организации.

17 января по вопросу внесения изменений в правила застройки и землепользования (ПЗЗ) по данному объекту в Пресненском районе Москвы пройдут публичные слушания. Если изменения одобрят, застройщик сможет поменять высоту здания и способ его использования, например, построить на месте старинного особняка высокий жилой дом.

«Когда вначале декабря была опубликованы информация о возможном сносе здания, власти говорили, что ничего не рассматривали. Но именно на основании решения градостроительно-земельной комиссии Москвы вопрос был вынесен на публичные слушания. Сейчас власти пытаются манипулировать тем, что здание якобы было в 90-е годы уничтожено до подвалов. Да, реконструкция была, но согласно историко-архитектурным исследованиям, здание не было снесено полностью. Были произведены замены внутренностей, а не фасады стен. Это подтверждено результатами исследованиями, проведенных в начале 2000-х», — заявил корреспонденту ИА REGNUM координатор движения «Архнадзор» Андрей Новичков.

Напомним, о возможном сносе дома купца Булошникова XIX века на Большой Никитской улице, который в настоящий момент не имеет статуса объекта культурного наследия, стало известно в декабре 2018 года. Высота объекта может составить 32 метра, то есть девять и более этажей, при существующих ныне трёх этажах. Ранее здание не вошло в объединенную охранную зону, что даёт возможность застройки территории.

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