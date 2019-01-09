Власти Астаны планируют выделить 2000 субсидий на покупку жилья

Астана, , 10:56 — REGNUM Акимат (администрация) Астаны выделил 100 субсидий работникам образования, здравоохранения и полиции в виде социальной помощи на приобретение жилья, заявил аким (мэр) Астаны Бахыт Султанов на расширенном аппаратном совещании, сообщает 9 января агентство «Казинформ».

Администрация города выделяет средства из городского бюджета в размере 1 млн тенге ($2663) на одну семью для первоначального взноса по ипотеке. В 2019 году власти планируют предоставить 2000 сертификатов. Участники совещания также рассмотрели проблему завершения строительства «долгостроев».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года акимат Астаны разработал дорожную карту по завершению строительства проблемных объектов до конца 2020 года.

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