Деньги, выделенные Украиной на оборону, не доходят до предприятий — эксперт

Киев, , 10:56 — REGNUM На предприятиях концерна «Укроборонпром» годами не выплачивают заработную плату, сообщило 8 января сетевое издание Strana.ua.

В реестре предприятий-должников, опубликованном на официальном сайте государственной службы Украины по вопросам труда, значатся десятки заводов и конструкторских бюро.

Среди должников значится «Змеевский ремонтный энергомеханический завод», который не платит своим сотрудникам более 10 месяцев. «Харьковское государственное авиационное предприятие» задерживает зарплату более 13 месяцев. Киевский завод «Маяк» не платит рабочим уже 11 месяцев.

Рекордсменами являются киевский завод «Буревестник», который не может рассчитаться с рабочими уже четыре года и Николаевский судостроительный завод, задерживающий зарплату более трёх лет.

В «Укроборонпроме» винят политику ценообразования, оставшуюся неизменной с советских времён — норма прибыльности устанавливается не от конечной цены изделия, а от производственной себестоимости. Кроме того, предприятия жалуются на устаревшее оборудование и отсутствие больших заказов.

Эксперты считают, что на самом деле виновата неэффективная система управления предприятиями «Укроборонпрома» и тотальная коррупция:

«Директора многих предприятий — местные «царьки», которые сами решают куда потратить деньги и, понятно, не забывают о своих карманах. Коррупционные схемы в этой сфере процветают», — рассказал изданию специалист по антикоррупционным расследованиям Глеб Каневский.

Он отметил, что руководство предприятий часто избавляется от станков, сдаёт площади в аренду, а заказы отдаёт собственным фирмам.

«Руководство получает миллионы, а рядовым работникам достаются только долги. Деньги просто не успевают добежать до низов из-за их схем. Местами крупные бюджетные суммы гоняют по депозитам, а когда на них заработают свои проценты, тогда начинают погашать долги по зарплатам», — рассказал аналитик Вячеслав Коновалов.

По данным издания, зарплаты рабочих на украинских оборонных заводах не превышают 6−7 тыс. гривен или 15−17 тыс. рублей, в то время как управленцы получают в десятки раз больше. Из-за этого многие квалифицированные инженеры и рабочие бегут за рубеж — в страны Африки, и особенно в Китай.

Напомним, в 2018 году Лозовский кузнечно-механический завод сорвал госзаказ на бронетранспортёры, поскольку три четверти сварщиков уехали на заработки в Польшу.

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