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Синоптики предупредили москвичей о перепадах атмосферного давления

Общество

Колебания вредно влияют на здоровье человека

Москва, 9 января 2019, 10:39 — REGNUM  В Москве с сегодняшнего дня, 9 января, начнет расти атмосферное давление — с 747 мл. рт. ст до 752−754 мл. рт. ст. Это связано с приближением антициклона и повышенной влажностью (80%), передают «Метеоновости».

Атмосферное давление будет расти до 11 января, а с 12 января оно начнет резко падет и достигнет 731−732 мл. рт. ст. При этом в Москве потеплее до 0, +2 градусов.

Синоптики отмечают, что такие перепады атмосферного давления могут спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.

Медики рекомендуют гражданам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями при ухудшении состояния обратиться к врачу или воспользоваться лекарством.

В ближайшие дни в столице сохранится морозная погода. Температура воздуха днём составит — 10, — 12 градусов. Ночью столбик термометра будет опускаться до — 15, — 16 градусов, облачно с прояснениями, без осадков.

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Как сообщало ИА REGNUM, синоптическая ситуация на большей части московского региона обусловится гребнем североказахстанского антициклона.

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