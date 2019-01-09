Бывший вице-губернатор Зауралья Чебыкин предстанет перед судом

Курган, , 10:37 — REGNUM Бывший вице-губернатор Курганской области Сергей Чебыкин 10 января предстанет перед судом. Его дело начнут рассматривать в 14:00 по местному времени, сообщили журналистам в городском суде Кургана.

Как пишет издание Накануне.Ru, Чебыкин заключил со следователями досудебное соглашение. Его дело будет рассматривать уголовная коллегия горсуда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Чебыкин был отдан под суд в начале декабря. Обвинительное заключение утвердила прокуратура. Экс-чиновнику вменяют превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

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