В Хакасию пришёл грипп

Абакан, , 10:33 — REGNUM В Хакасии в последнюю календарную неделю 2018 года в целом сохранялся низкий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. Однако, по данным специалистов ведомства, в регион пришёл грипп.

А именно, зарегистрированы три случая гриппа. Все заболевшие — взрослые.

Что касается ОРВИ, за указанный период зарегистрировано 1082 случая заболеваний, из них 809 — среди детей, что ниже уровня эпидемического порога на 57,4%. В городе Абакане зарегистрировано 524 заболевших ОРВИ, что также значительно ниже эпидпорога.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года Роспортебнадзор предупредил об ожидаемой вспышке простудных заболеваний. По словам главы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анны Поповой, рост заболеваемости может прийтись на посленовогодний период.

https://regnum.ru/news/society/2546075.html