В Москве возведено 85 православных храмов

Москва, , 10:18 — REGNUM В Москве в рамках «Программы-200» за восемь лет возведено 85 православных храмов за восемь лет. Об этом сегодня, 9 января, заявил куратор проекта, депутат Госдумы РФ Владимир Ресин, сообщили в Стройкомплексе.

По его словам, 59 храмов введены в эксплуатацию, 14 храмов готовятся к вводу, а на 12 объектах завершены строительно-монтажные работы.

Ресин отметил, что в будущем планируется возвести еще около 150 православных храмов. 22 храма появятся сверх «Программы-200».

"Рубеж в 200 храмов уже преодолен. С 2010 по 2018 год мы ведем работу по 233 утвержденным адресам», — пояснил куратор проекта.

К концу 2021 года в Москве появится еще 30 храмов. В 2019 году завершится строительство 10 храмовых комплексов.

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Как сообщает ИА REGNUM, в Москве насчитывается 570 как строящихся, так и действующих православных храмов и часовен.

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