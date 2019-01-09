Жириновский: Новогодние комедии опостылили

Москва, , 10:06 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский осудил новогодний телеэфир, передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.

«Новогодние программы по всем каналам. Хорошие комедии, но они уже опостылили. Молодежь уже не хочет смотреть, часть старшего поколения не хочет смотреть. Мы сами отвергаем людей от телеэкранов. Мы сами знаем одни и те же фразы, знаем каждый сюжет, что за чем пойдет, кто куда войдет», — возмущен Жириновский.

Депутат Госдумы призвал показывать новые фильмы, давать возможности новым режиссерам.