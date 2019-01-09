Среда, 9 Января 2019 года
10:06:57 МСК

Жириновский: Новогодние комедии опостылили

Общество

«Они и те же фразы»

Москва, 9 января 2019, 10:06 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский осудил новогодний телеэфир, передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.

«Новогодние программы по всем каналам. Хорошие комедии, но они уже опостылили. Молодежь уже не хочет смотреть, часть старшего поколения не хочет смотреть. Мы сами отвергаем людей от телеэкранов. Мы сами знаем одни и те же фразы, знаем каждый сюжет, что за чем пойдет, кто куда войдет», — возмущен Жириновский.

Депутат Госдумы призвал показывать новые фильмы, давать возможности новым режиссерам.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телевидение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить