Глава госучреждения в Дагестане раздал должности близким родственникам

Махачкала, , 10:18 — REGNUM Нарушения антикоррупционноного законодательства выявлены в Тарумовском районе Дагестана. Начальник районного ветеринарного управления раздал три должности в организации своим близким родственникам, сообщили ИА REGNUM 9 января в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Установлено, отец руководителя управления занимает пост главного ветеринарного врача, мать — должность экономиста, а жена являлась санитаркой лаборатории санитарно-ветеринарной экспертизы этого бюджетного учреждения.

Надзорным органом в целях устранения нарушений закона было внесено представление. По результатам его рассмотрения родственники начальника управления освобождены от занимаемых должностей.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Курбана Курбанова— заместителя бывшего мэра города Махачкалы Мусы Мусаева — обвиняют в проведении многомиллионной аферы. Как установило следствие, экс-чиновник уговорил экс-градоначальника Мусаева подписать незаконное постановление. Согласно нему в собственность строительной фирмы отца Курбанова был передан земельный участок по заниженной цене. В результате бюджету города был нанесён ущерб в размере более 44 млн рублей.