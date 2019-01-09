Житель Бурунди устроил крокодиловую ферму у себя дома

Гатумба, Бурунди, , 10:10 — REGNUM Гражданин Бурунди Нгендера Альберт устроил в своем доме крокодиловую ферму. Об этом сообщает BBC Swahili.

После переезда в город Гатумба в 1994 году Нгендера Альберт осознал, в каких количествах в Бурунди убивают и едят крокодилов, он решил предпринять шаги по защите животных. Сначала он купил 12 крокодилов и поселил их в своем доме, на сегодняшний день у него почти 45 крокодилов.

Нгендера рассказывает, что некоторые из соседей не обрадовались его идее, однако многие поддержали.

«Я счастлив, что моя работа приносит плоды. Их было 12, а сейчас уже почти 45. Моя главная обязанность — дать крокодилам безопасную среду обитания, где они бы только увеличивались в количестве», — сообщил Нгендера. Он также считает, что защита крокодилов — ответственность каждого человека.