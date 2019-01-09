Twitter стал распознавать язык суахили

Найроби, , 09:43 — REGNUM Twitter начал распознавать язык суахили. Это первый африканский язык, который стала понимать социальная сеть, сообщает CNN.

Сегодня Twitter предлагает перевод для суахили, одного из самых популярных африканских языков. На нем говорят более 10 миллионов человек в Кении, Уганде, Танзании и Демократической Республике Конго.

Конкретный момент, когда социальная сеть стала узнавать суахили, неизвестен. Ранее Twitter распознавал суахили как индонезийский и переводил язык несвязными словами. Пользователи из Кении начали кампанию по распознаванию языка суахили, запустив хештеги #SwahiliisNotIndonesian (Суахили — не индонезийский) и #TwitterRecognizeSwahili (Twitter, узнавай суахили).

Twitter — популярная платформа среди африканцев. Они используют ее чтобы поделиться своими проблемами и создавать онлайн-сообщества. Также африканцы отмечают там свои праздники, выражают соболезнования, делятся шутками, запускают краудфандинговые кампании и рассказывают об Африке с хорошей стороны.

Кенийцы — самые активные пользователи сети.