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Жители Чехии стали лучше относиться к Украине — опрос

Общество

Лучше всего чехи относятся к словакам

Прага, 9 января 2019, 09:46 — REGNUM  По состоянию на декабрь 2018 года 62% жителей Чехии положительно относились к Украине, сообщил чешский Центр исследования общественной мысли 8 января на официальном сайте.

Согласно данным опроса, негативное отношение к Украине выразили 23% опрошенных. По сравнению с 2015 годом отношение чехов заметно улучшилось. Тогда о положительных чувствах к Украине заявили 49%, а негативно отозвались 35% опрошенных.

Лучше всего жители Чехии относятся к Словакии — 95% и Польше — 91%.

Опрос проводился с 1 по 13 декабря 2018 года, в нём приняли участие 1078 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 29 декабря 2018 года президент Чехии Милош Земан призвал правительство страны осудить политику героизации бандеровских нацистов, проводимую властями Украины.

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