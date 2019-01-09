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В Оренбуржье отмечен резкий спад заболеваемости ОРВИ

Общество

За первую неделю нового года число случаев заболеваемости сократилось более чем в два раза по сравнению с последней неделей 2018 года

Оренбург, 9 января 2019, 09:30 — REGNUM  В Оренбургской области в первую неделю 2019 года (1−7 января) зафиксировано 3,3 тыс. случаев ОРВИ, что в 2,3 раза меньше показателя предшествующей недели (22−31 декабря 2018 года). Снижение заболеваемости отмечается во всех возрастных группах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, эпидемиологическая обстановка по острым респираторным вирусным заболеваниям в первую неделю 2019 года в Оренбургской области оценивается как неэпидемическая. Случаи заболевания гриппом не зарегистрированы.

Добавим, с 22 про 31 декабря 2018 года регистрировалось 7,5 тыс. случаев ОРВИ. Заболеваемость была обусловлена вирусами негриппозной этиологии.

В октябре — декабре в Оренбурге, Кувандыкском городском округе, Новоорском и Шарлыкском районах полностью приостанавливалась деятельность двух детских садов, частично — шести детских садов и одной школы.

Специалисты отмечают, что зафиксированный спад заболеваемости — временное явление, и прогнозируют рост случаев ОРВИ.

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Грипп, ОРЗ
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