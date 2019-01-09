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В Эстонии усыпили подаренного Московским зоопарком белого медведя

Общество

17-летний медведь был усыплен из-за того, что в зоопарке не смогли вылечить его хроническую рану на задней лапе

Таллин, 9 января 2019, 09:28 — REGNUM  В зоопарке эстонского Таллина усыпили белого медведя Норда, который был подарен Московским зоопарком, об этом сообщает телеканал ERR.

Отмечается, что 17-летний медведь был усыплен из-за того, что в зоопарке не смогли вылечить его хроническую рану на задней лапе.

«Раненая лапа вызвала поведенческое расстройство, для которого нет лечения», — отметил директор зоопарка Тийт Маран.

Поэтому, добавил он, международные специалисты рекомендовали эвтаназию.

Медведь родился в ноябре 2001 года в Австрии, позже став питомцем Московского зоопарка. В апреле 2009 года белого медведя подарили Таллину. Животное страдало от раны на лапе в течение длительного срока, а выбранный специалистами план лечения результата не принес.

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