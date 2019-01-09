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Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта

Общество

На границе скопилось более 120 автомашин

Владикавказ, 9 января 2019, 09:27 — REGNUM  На границе с Грузией снова встал автотранспорт. По сообщению МЧС Северной Осетии, с 19:45 8 января введен запрет на движение всех видов автотранспортных средств.

Причина все та же — непогода. Сильные снегопады и ухудшение погодных условий на территории Грузии сделали невозможным безопасный проезд по Военно-Грузинской дороге. Число большегрузов, скопившихся на границе, превышает уже 120.

Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении.

Стоит отметить, что в течение 10 новогодних праздничных дней проезд транспорта на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации закрывался не раз. Военно-Грузинская дорога работала с перерывами. Так, последний раз открытие проезда было разрешено 6 января с 14:30.

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ЧС и ЧП в пунктах пропуска через границу
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