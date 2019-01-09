Среда, 9 Января 2019 года
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В Кустанайской области Казахстана разработают виртуальные экскурсии

Общество

Управление культуры приступило к изучению сакральных мест

Кустанай, Казахстан, 9 января 2019, 09:28 — REGNUM  Управление культуры Кустанайской области Казахстана планирует разработать виртуальные экскурсии по сакральным местам региона, заявил руководитель областного управления культуры Ерлан Калмаков, сообщает 9 января агентство «Казинформ».

По словам чиновника, виртуальные экскурсии будут разработаны в рамках проекта «Сакральная география Казахстана». Калмаков добавил, что управление культуры приступило к изучению сакральных мест.

В настоящее время определены GPS-координаты 29 объектов. Кроме того власти Кустанайской области отремонтировали и отреставрировали пять объектов.

Отметим, проект «Сакральная география Казахстана» направлен на внутреннее развитие туризма. В рамках проекта изданы книги «Сакральные объекты Казахстана общенационального значения», «Региональные сакральные объекты Казахстана» и энциклопедия «Сакральный Казахстан».

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Туризм
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