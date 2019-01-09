В марте граждан России ждут длинные выходные

Москва, , 09:22 — REGNUM Следующие длинные выходные после новогодних каникул у граждан России будут только в марте. День защитника Отечества выдает на обычные выходные дни. Выходной 23 февраля (суббота) будет перенесен на 10 мая, поэтому отдых продлится всего два дня.

Читайте также: Роструд напомнил, сколько продлятся новогодние каникулы

А вот в марте, когда будет отмечаться Международный женский день, россияне смогут отдохнуть сразу три дня подряд. Как сообщили в Роструде, нерабочими будут дни с 8 по 10 марта.

Майские каникулы в 2019 году будут как никогда длинными. В честь Первомая в России будут отдыхать пять дней — с 1 мая (среда) по 5 мая (воскресенье). А на День Победы — четыре дня: с 9 мая (четверг) по 12 мая (воскресенье).

Ещё одни длительные выходные ждут россиян в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства — со 2 по 4 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в России сегодня, 9 января, завершились десятидневные новогодние выходные. Они длились с 30 декабря по 8 января. Новая рабочая неделя будет трёхдневной.