Для Московского планетария разработали мобильное приложение

Москва, , 09:11 — REGNUM У Московского планетария будет свое мобильное приложение. В настоящее время его тестируют, сообщается на портале мэра Москвы.

Мобильное приложение будет доступно на русском и английском языках и появится в магазинах в начале марта.

Москвичи и гости столицы смогут изучить афишу Московского планетария, узнать информацию о его уникальных экспонатах и приобрести билеты.

Кроме онлайн-кассы и афиши, в приложении будет доступна навигация по музею, календарь астрономических событий и виртуальная библиотека.

В мэрии отметили, что в виртуальной онлайн-библиотеке собрано более 100 бесплатных научно-познавательных лекций и статей о космосе.

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