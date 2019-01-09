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На Украине за неделю корью заболели более 2 тыс. человек

Общество

Эпидемия продолжается

Киев, 9 января 2019, 09:05 — REGNUM  С 28 декабря 2018 года по 3 января 2019 года на Украине заболели корью 2305 человек, заявили в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщил 8 января официальный сайт ведомства.

1 января 2019 года в Житомирской областной больнице от осложнений, вызванных корью умер двухлетний ребёнок, проживавший в Бердичеве. Врачи отметили, что в возрасте 12 месяцев малышу сделали прививку.

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Всего в 2018 году на Украине корью заболел 54 481 человек, что значительно превышает рекорд, установленный в 2006 году. Тогда врачи зафиксировали почти 43 тыс. больных.

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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