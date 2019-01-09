Тюменский вуз вошёл в состав экспертной группы по вопросам развития Арктики

Тюмень, , 08:55 — REGNUM Эксперт Тюменского индустриального университета (ТИУ), доктор социологических наук, профессор Марина Белоножко вошла в состав двух рабочих групп по решению проблем Арктики, сообщает 9 января пресс-служба вуза.

В минувшем году профессор получила приглашение стать членом Международной экспертной группы по экологической ответственности в Арктике. Группа является независимой инициативой, в задачу которой входит оценка экологического статуса нефтегазовых и ресурсодобывающих компаний.

«Нам предстоит работать с компаниями, которые вовлечены в добычу ресурсов за Северным полярным кругом в Северном приполярье, в частности, в Аляске, Гренландии, Исландии, Канаде, Норвегии, России, Финляндии и Швеции. Уверена, что наш потенциал и наработки в области изучения Арктики позволят опорному вузу выполнить все поставленные задачи», — прокомментировала Белоножко.

Целью работы учёных является продвижение высоких экологических стандартов среди компаний, участвующих в добыче ресурсов в Арктике. Результаты работы группы будут опубликованы в виде рейтинга компаний в открытом доступе.

Также Белоножко и ещё более двадцати ведущих учёных страны объединятся с целью научного исследования Арктики. Деятельность их подгруппы будет неразрывно связана с деятельностью рабочей группы «Развитие образования и науки», возглавляемой министерством науки и высшего образования России. В область курирования научной подгруппы войдут вопросы координации и развития научной деятельности в российской Арктической зоне.

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