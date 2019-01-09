В Москве стартует акция по переработке новогодних ёлок

Москва, , 08:49 — REGNUM С 9 января в Москве стартует экологическая акция «Ёлочный круговорот». Акция предполагает сбор и утилизацию новогодних ёлок, сообщается на портале мэра Москвы.

После новогодних праздников большинство москвичей не знают, куда деть праздничные хвойные деревья, которые начали осыпаться.

Мосприрода предлагает сдавать новогодние ёлки на переработку в специальные пункты. Они откроются в 13 московских парках и будут работать до 1 марта 2019 года.

В ведомстве уточнили, что на ёлках, соснах и пихтах не должно быть мишуры и украшений.

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Как сообщало ИА REGNUM, в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве, заявили, что не следует держать в квартире слишком долго новогодние ёлки.

Подробнее: МЧС РФ рекомендовало не держать в квартирах новогодние елки слишком долго