МВД Дагестана: жительница региона девять лет получала незаконные субсидии

Буйнакск, Дагестан, , 08:48 — REGNUM В крупном мошенничестве при получении субсидий подозревается жительница дагестанского Буйнакска. Сумма незаконно полученных ею денежных средств превысила миллион рублей, сообщили ИА REGNUM 9 января в пресс-службе МВД по Дагестану.

Как считают в ведомстве, подозреваемая в 2004 году представила в министерство строительства и ЖКХ Дагестана подложные документы. В них она завысила количество членов семьи, лишившихся жилья в результате оползней в 2002 году в Буйнакске. Таким образом, горожанка до 2011 года незаконно получила субсидии для строительства нового жилья в размере более 1 млн 113 тысяч рублей.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о мошенничестве, в котором обвиняют еще одну жительницу Буйнакска. Женщину подозревают в незаконном получении пенсии по фиктивной инвалидности. Прокуратура Дагестана полагает, что в 2012 году она подала заявление в Пенсионный фонд по Буйнакскому району республики о начислении выплат в связи с инвалидностью её несовершеннолетней дочери. Однако справка медико-социальной экспертизы, предоставленная подозреваемой, являлась фиктивной. За семь лет женщина незаконно получила 926 тысяч рублей.

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