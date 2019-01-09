Названа дата начала судебного процесса по делу Харви Вайнштейна

Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Суд по делу американского продюсера Харви Вайнштейна, который обвиняется в изнасилованиях и сексуальных домогательствах, начнется в США в мае текущего года, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, суд состоится 6 мая в Манхэттене.

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Напомним, первые обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Вайнштейна были озвучены осенью 2017 года. Затем аналогичным образом продюсера обвинили десятки женщин, в том числе и звезды Голливуда.

Вайнштейн был уволен из собственной компании, в настоящее время идет судебное разбирательство по этому обвинению. Дело Вайнштена спровоцировало волну обвинений в сексуальных домогательствах различных культурных деятелей, спортсменов и политиков.

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