Студентов Севастопольского госуниверситета научили побеждать стресс

Севастополь, , 08:33 — REGNUM Студенты Севастопольского госуниверситета приняли участие в цикле мастер-классов «Экстремальные ситуации. Выход есть!», подготовленном Крымским филиалом Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России совместно с добровольцами студенческого психологического добровольческого отряда «Крым», сообщила пресс-служба вуза.

Отмечается, что целью тренингов является расширение знаний о стрессе и его проявлениях, формирование адаптивных механизмов совладания с трудными жизненными ситуациями.

«Можно сравнить стресс в жизни с солью в пище. Если ее вовсе нет, то еда пресная, если же слишком много — это вредно для здоровья. Стресс — неотъемлемая часть жизни, и вызвать его могут не только негативные, но и позитивные события», — отметила начальник Крымского филиала ЦЭПП Дарья Пароль.

В ходе мероприятий студенты познакомились со спецификой стресса в экстремальных ситуациях, с видами и признаками острых стрессовых реакций и способами оказания психологической поддержки. Завершающий блок занятий посвящен освоению навыков оказания первой помощи: студенты изучили первоочередные меры по сохранению человеческой жизни.

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