В Москве 9 января ожидается мороз без осадков

Москва, , 08:17 — REGNUM Температура воздуха в Москве 9 января опустится до — 11 градусов, сообщали корреспонденту ИА REGNUM в центре «Фобос».

"Сегодня синоптическая ситуация на большей части столичного региона обусловится гребнем североказахстанского антициклона. Это значит, что вероятность осадков ожидается минимальная, облака немного поредеют, а «васильевские» морозы сохранятся при температуре на 3−4 градуса ниже климатической нормы», — рассказали синоптики.

Согласно прогнозу, днём ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков. В Москве столбики термометров опустятся до — 11 градусов, в Московской области — до — 13 градусов.

Ветер южный, его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Влажность воздуха 80−85%.