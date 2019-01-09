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Ролик с недовольным новогодними подарками полицейским проверят в МВД РФ

Общество

По приезду в Ханкалу сотрудники ведомства получили продовольственный паек «согласно нормам положенности»

Итум-Кали, Чечня, 9 января 2019, 08:17 — REGNUM  Началась служебная проверка по факту публикации в сети ролика, записанного одним из полицейских, проходящих службу в командировке на Северном Кавказе. Об этом сообщает 8 января пресс-служба Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД РФ в Северо-Кавказском регионе (ВОГОиП МВД РФ).

В ведомстве отметили, что выезд был плановым, по приезду в Ханкалу полицейские получили продовольственный паек «согласно нормам положенности».

«В его состав входят мясо, рыба, овощи, консервации, крупы, соки и многое другое. В дополнение к данному набору было выдано несколько килограммов фруктов, которые не входят в основной паек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее один из сотрудников полиции снял и разместил в интернете видео, в котором выражал резкое недовольство относительно предновогодней поездки за продуктами в Ханкалу. Возмущение стража порядка вызвало небольшое полученное количество мандаринов.

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